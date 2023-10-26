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В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с семьей комика Соболева

редактор ГОРНЯК2201 минуты

«Аэрофлот» объяснил ситуацию с семьей комика Ильи Соболева регламентом

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила ситуацию с семьей комика Ильи Соболева регламентом. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По информации пресс-службы, работники авиакомпании опирались на федеральные авиационные правила и регламент «Аэрофлота».

«Ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы бронирования, ребенок был прикреплен к отцу», — пояснили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» добавили, что детально разобрали ситуацию с семьей Соболева и сожалеют о причиненных неудобствах.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что генпрокуратура РФ проверит российскую авиакомпанию, сотрудники которой пытались выгнать супругу комика Ильи Соболева из самолета.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

новости Локтевский

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