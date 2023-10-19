В АКЗС прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год и ближайшую трёхлетку

Главный финансовый документ снова сверстали с предельным дефицитом, который составляет почти 15 миллиардов рублей.

К первому чтению доходы региона планируются в объеме 143 миллиарда рублей, расходы – 158. Бюджет, как и в прежние годы, будет социально ориентированным. То есть, более 70% средств направят на социальные нужды. Например, на индексацию зарплаты бюджетников, социальные выплаты, финансовые вложения в образование и здравоохранение. В ходе консультаций и публичных слушаний депутаты предлагали корректировки. В частности, настаивали на увеличении средств системе здравоохранения. Они нужны для централизованной закупки лекарств, обслуживания техники и обновления служебного автопарка. К слову, сейчас на медицинские нужды заложено почти 15 миллиардов рублей. Парламентарии также настаивали на сохранении финансирования программ помощи муниципалитетам, по благоустройству городских и сельских территорий, обновлению общественного транспорта и дорожной техники. Этот документ теперь выносится на октябрьскую сессию АКЗС – она состоится на следующей неделе.

Анастасия Соловьёва

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