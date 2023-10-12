Депутаты от ЛДПР предложили отменить сбор взимаемой через систему «Платон» платы с большегрузов, перевозящих гуманитарную помощь в зону проведения СВО по федеральным трассам.

«Сегодня сбор и организация гуманитарной помощи для жителей прифронтовых регионов России и для бойцов СВО – это без преувеличения главное волонтёрское направление работы в стране. В него вовлечены если не все, то почти все благотворительные организации, сотни и тысячи разных бизнесов, миллионы неравнодушных граждан. Собранные таким образом вещи часто перевозятся транспортными компаниями бесплатно, потому что они прекрасно понимают, для кого предназначаются эти вещи. Однако даже с таким грузом дальнобойщики платят в систему «Платон» за каждый километр пути точно так же, как и при коммерческих перевозках. В среднем один рейс обходится им в 50 тысяч рублей», – прокомментировал депутат Госдумы Евгений Марков.

Согласно действующему законодательству транспортные средства, имеющие разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, обязаны оплачивать проезд по федеральным трассам. Эти средства идут в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам большегрузами. На данный момент за километр пути необходимо заплатить 2,84 рубля. Все получаемые средства идут на содержание и ремонт транспортной сети страны.

В ЛДПР убеждены, что добровольческая, подвижническая деятельность не должна облагаться налогами ни в каком виде.

горняк



Взято отсюда