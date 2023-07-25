ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Алтайском крае начали прием заявок на голосование по месту жительства и онлайн

редактор01 mins

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

На выборах главы региона избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке региона, а не только по месту регистрации, а также дистанционно

В Алтайском крае открыли регистрацию заявлений на голосование по месту нахождения или онлайн, сообщает региональный избирком в Telegram -канале.

Так, с 24 июля по 4 сентября оформить заявку на голосование не по прописке можно:

  • в 78 пунктах на базе территориальных избирательных комиссий в городах и районах края;

  • в 71 филиале МФЦ в городских округах и центрах муниципальных районов;

  • через портал “Госуслуги”.

    • При этом с 30 августа по 4 сентября заявления будут принимать на базе более 1,6 тысячи участковых избирательных комиссий.

    Пункты избиркомов станут работать по следующему графику:

  • рабочие дни: с 15.00 до 20.00 часов;

  • выходные: с 10.00 до 14.00 часов.

    • Заявки на участие в дистанционном голосовании также принимают с 24 июля по 4 сентября. В этот же срок заявление можно отозвать.

    Чтобы поучаствовать в выборах губернатора в таком формате, нужно обладать активным избирательным правом и подтвержденной учетной записью на портале “Госуслуги“.

    Отдать голос за своего кандидата можно будет с телефона, планшета или компьютера в один из дней: 8, 9 или 10 сентября 2023 года. При этом важно знать, что переход на онлайн-формат касается выборов всех уровней, который пройдут в этом году.

    По всем вопросом по поводу заявок на голосование можно обращаться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852)36-30-62.

    Ранее в алтайском избиркоме раскрыли нюансы дистанционного электронного голосования, которое продлится в регионе с 8 по 10 сентября.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Related News