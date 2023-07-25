В Алтайском крае начали прием заявок на голосование по месту жительства и онлайн

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

На выборах главы региона избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке региона, а не только по месту регистрации, а также дистанционно

В Алтайском крае открыли регистрацию заявлений на голосование по месту нахождения или онлайн, сообщает региональный избирком в Telegram -канале.

Так, с 24 июля по 4 сентября оформить заявку на голосование не по прописке можно:

в 78 пунктах на базе территориальных избирательных комиссий в городах и районах края;

в 71 филиале МФЦ в городских округах и центрах муниципальных районов;

через портал “Госуслуги”.

При этом с 30 августа по 4 сентября заявления будут принимать на базе более 1,6 тысячи участковых избирательных комиссий.

Пункты избиркомов станут работать по следующему графику:

рабочие дни: с 15.00 до 20.00 часов;

выходные: с 10.00 до 14.00 часов.

Заявки на участие в дистанционном голосовании также принимают с 24 июля по 4 сентября. В этот же срок заявление можно отозвать.

Чтобы поучаствовать в выборах губернатора в таком формате, нужно обладать активным избирательным правом и подтвержденной учетной записью на портале “Госуслуги“.

Отдать голос за своего кандидата можно будет с телефона, планшета или компьютера в один из дней: 8, 9 или 10 сентября 2023 года. При этом важно знать, что переход на онлайн-формат касается выборов всех уровней, который пройдут в этом году.

По всем вопросом по поводу заявок на голосование можно обращаться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852)36-30-62.

Ранее в алтайском избиркоме раскрыли нюансы дистанционного электронного голосования, которое продлится в регионе с 8 по 10 сентября.