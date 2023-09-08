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В Алтайском крае начинаются выборы губернатора

ГОРНЯК2201 mins

Голосование продлится три дня.

В регионе подготовлено 1 699 избирательных участков. Они открываются в 8 утра и будут работать до 20 часов, три дня подряд. По данным крайизбиркома, число избирателей в этом году составляет почти 1,8 млн человек. Впервые в регионе организовано дистанционное электронное голосование. Для участия в нем необходимо было заранее подать заявление. Помимо губернатора, в ряде муниципалитетов будут избирать депутатов и глав сельских поселений.

Галина Сиуха

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