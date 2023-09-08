В Алтайском крае официально начались выборы губернатора

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Трехдневный электоральный процесс, к концу которого регион получит нового (или же уже привычного) главу уже начался, а избирательные участки готовы принять избирателей

Утром в пятницу, 8 сентября, на территории всего Алтайского края официально стартовали выборы губернатора. Что нужно знать о голосовании за нового главу региона – в материале “Толка.

Сколько дней будут идти выборы? До скольки работают участки?

Выборы вновь будут трехдневными: с 8 по 10 сентября. Участки будут открыты с 8:00 и до 20:00.

05 сентября, 8:03 Что нужно знать о Едином дне голосования 10 сентября и выборах в Алтайском крае

Уже на этой неделе в Алтайском крае пройдет важная выборная кампания. В Единый день голосования 10 сентября жителям региона предстоит определить, кто станет губернатором

Как найти свой участок?

Для того, чтобы не ошибиться, лучше всего воспользоваться электронным сервисом ЦИК.

Чтобы найти участок с его помощью, нужно лишь выбрать соответствующую функцию и ввести свой адрес.

Можно ли проголосовать из дома или не по месту регистрации?

Такая возможность есть: в 2023 году на выборах в Алтайском крае действует механизм дистанционного электронного голосования, которое также продлится три дня. Однако нужно отметить, что для участия в выборах подобным способом заявление нужно было подавать заранее, и если это не было сделано, то голосовать придется “по старинке”.

Это же касается и механизма “мобильный избиратель”, позволяющего проголосовать по месту пребывания. Если вы не успели зарегистрироваться заранее, сейчас возможности подключиться к нему у вас уже не будет.

Кроме того, в двух районах края прошло досрочное голосование. Около 40 избирателей из села Кедровка Ельцовского района и поселка Тигирек Краснощековского района проголосовали заранее в связи с удаленностью этих населенных пунктов.

24 августа, 13:04 Алтайский край занял второе место по числу заявок на электронное голосование

Всего электронное голосование на сентябрьских выборах пройдет в 24 регионах, в том числе в 18, включая Алтайский край, –впервые

Что известно о кандидатах в губернаторы?

Попадание в бюллетень в качестве потенциального главы региона – крайне непростая задача, так как требует сбора подписей даже не обычных граждан, а муниципальных депутатов и глав поселений. Как результат, это испытание проходят не все.

В итоге выбирать жителями региона предстоит из четырех кандидатов: действующего главы региона Виктора Томенко, представляющего “Единую Россию”, и депутатов АКЗС Евгении Боровиковой (“Справедливая Россия – За правду”), Сергея Булаева (ЛДПР) и Сергея Малинковича (“Коммунисты России”).

А что за “малые” выборные кампании проводятся в Алтайском крае?

Их будет довольно много. В двух районах, Косихинском и Красногорском, пройдут полные выборы нового депутатского корпуса районного уровня. В ряде районов депутатские корпуса доукомплектуют.

Кроме того, пройдет и масса выборов депутатов и глав сельских советов. Более подробно узнать об этом можно здесь.