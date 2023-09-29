В Алтайском крае реорганизуют управление юстиции

26 сентября 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко пописал указ о реорганизации регионального управления юстиции. От ведомства отделится отдельное управление, которое будет заниматься обеспечением деятельности мировых судей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Новому управлению передадут все функции по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, оплате труда работников аппарата мировых судей, а также другие профильные задачи.

Образованное управление станет правопреемником реорганизованного управления юстиции Алтайского края по всем прежним обязательствам.

Также в указе поручается региональному министерству финансов предусмотреть в расходах краевого бюджета на 2024 год и плановый период бюджетные ассигнования на выполнение вышеуказанных функций.

Управление юстиции Алтайского края появилось в администрации края в 2016 году, как раз после слияния управления ЗАГСа, управления по обеспечению деятельности мировых судов и ведомства, которое занималось экспертизой нормативно правовых актов муниципалитетов.

Управление юстиции появится в администрации Алтайского края

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