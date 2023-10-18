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В Алтайском крае сформировано региональное Правительство

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Указ об этом сегодня, 18 октября, подписал губернатор Виктор Томенко.

Общая численность обновлённого состава – 21 человек. Это губернатор, его девять заместителей и 11 министров. Согласно закону, сформированным Правительство считается, если на свои должности назначено две трети от общей численности его членов. Сейчас кадровые решения приняты по шести заместителям и семи министрам. Кстати, все они занимали эти должности и ранее.

Галина Сиуха

Горняк22

Взято отсюда

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