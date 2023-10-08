В Солонешенском районе недалеко от Денисовой пещеры есть необычное место, где с вершины горы Бутачиха спускаются вниз россыпи огромных камней. Издали они напоминают мощные водные потоки. 00:00

Фонд «Денисова пещера» планирует проложить туда пешеходный маршрут для туристов. Уже состоялась первая экскурсия, участниками которой стали журналисты. Путь был долгим, трудным и весёлым.

Я такого больше нигде не видел! Огромные камни, где-то под ними вода журчит – очень красивое место!

Олег Акимов , член попечительского совета Фонда «Денисова пещера», заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»

Это Олег Акимов, член попечительского совета Фонда «Денисова пещера». О существовании каменных рек в Солонешенском районе он узнал в августе. Сразу же побывал на них, был потрясён увиденным. Вернувшись, организовал туда поход для журналистов. Собирались полтора месяца, и вот в назначенный день группа двинулась в путь.

– А зачем мы на колёса цепи какие-то надеваем?!

Участник похода – Там полевая дорога, по ней ездят в основном трактора. Цепи должны помочь УАЗам максимально близко подъехать к каменным рекам. Маршрут, вообще, не очень сложный.

Олег Акимов , член попечительского совета Фонда «Денисова пещера», заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»

Первоначально часть пути планировали проехать на УАЗиках. Но дороги из-за дождей развезло, машины почти сразу встали. К каменным рекам пришлось идти пешком. Подниматься в гору по грязи то ещё удовольствие. Чтобы скрасить трудности похода Олег Акимов рассказывал легенды. Одна из них про гору Бутачиха, откуда и берут начало каменные реки. По его словам, местные жители вместо БуТачиха говорят БуДачиха. На это есть веская причина.

– Говорят, что здесь проходил Будда в своём пути на Белуху. И эта гора ему понравилась. Он закинул телегу, которая перелетела через гору, местные жители основали там деревню и назвали её Тележиха, а гору в честь Будды назвали Будачиха… Мы прошли уже 3 километра 600 метров! Давайте ещё немножко поднажмём.

Олег Акимов , член попечительского совета Фонда «Денисова пещера», заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» – Олег, скажи, что нас оттуда вертолёт заберёт, нам так легче будет идти. Дмитрий Козерлыга , участник похода – Нет, Будда!

Олег Акимов , член попечительского совета Фонда «Денисова пещера», заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»

В итоге, прошагав 5 километров, сняв с себя несколько клещей, уронив в грязь телефон, группа, наконец, выходит к огромным валунам, которые широкой извилистой полосой тянутся вверх и исчезают в небе. Часть камней поросла мхом – очень мягким, под ногами он пружинит. При этом пахнет почему-то смородиной. В целом вид какой-то внеземной.

– Это невозможно передать никакими фотографиями. Можно я тут просто постою и понаслаждаюсь! Обалдеть! Ты посмотри, какой цвет! Это какой-то бомбический цвет!

Елена Маслова , журналист, участница похода

– Это обязательно нужно снять с квадрокоптера!

Алина Пенигина , журналист, участница похода

Тут же начинаются разговоры про то, как могли появиться каменные реки. Версий несколько – от землетрясения до аномальных ливней, которые рушили скалы. Но настоящую причину появления курумников, а именно так учёные называют эти реки, уже после похода объяснил проректор по научному и инновационному развитию Алтайского госуниверситета Александр Дунец.

Курумники всегда привлекают внимание. Туристы любят сочинять, что это развалины древнего города, что кто-то из древних больших существ это создавал, каменными реками называют потому, что курумники постоянно движутся. По сути это обломочный материал, который образуется за счёт так называемого физического выветривания. То есть разница дневных и ночных температур, попадание осадков, мерзлотные процессы и в результате в твёрдых породах образуются трещины, они огромными блоками откалываются и движутся вниз. Это, конечно, впечатляет туристов, но для учёных чего-то необычного здесь нет.

Александр Дунец , проректор по научному и инновационному развитию Алтайского государственного университета

Александр Дунец говорит, что на Алтае курумников много. Тем не менее, феномен малоизучен, а среди туристов – малоизвестен и производят сильное впечатление.

Такой россыпи камней я не видел никогда. Мне хочется прийти сюда ещё раз, но уже не работать, не пытаться снять это всё на видеокамеру, чтобы сделать репортаж. Ведь мы, журналисты, всегда думаем, а как это снять, что записать и не включаемся до конца в процесс. Я бы пришёл сюда ещё раз как турист, чтобы получить полную палитру эмоций.

Николай Потешкин , журналист, участник похода

Прийти сюда в качестве туристов в будущем смогут все желающие. Фонд «Денисова пещера» планирует промерить и описать маршрут к каменным рекам, и отдать его в пользование экскурсоводам.

Сейчас здесь мало туристов. А нам это место интересно, ведь это недалеко от Денисовой пещерой. Две каменные реки текут с горы Бутачиха – это самая высокая точка в Солонешенском районе, 1949 метров над уровнем моря. Интересная природа, кедровый лес, шишки и белки. Мы видели с вами следы кабанов, а охотники говорят, что здесь есть медведи, рыси, волки. Мы работаем, чтобы привлечь сюда инвесторов, путешественников и всех, кому интересен Алтай.

Олег Акимов , член попечительского совета фонда «Денисова пещера», заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»

В связи с тем, что камни постоянно и хаотично движутся, пешеходный маршрут планируют прокладывать не по самим курумникам, а рядом. Кроме того, туристам будут рекомендовать надевать в такие походы нескользкую обувь, брать с собой репелленты от клещей. И главное помнить, что намучившись, вы будете вознаграждены потрясающим зрелищем. Фото Николая Потешкина, Дмитрия Козерлыги, Марины Ивановой

Марина Иванова

Взято отсюда