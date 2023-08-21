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В АТЭС заявили об интересе членов АСЕАН к нацвалютам

редактор01 mins

Посол Бердыев: в АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, включая нацвалюты. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев.

«Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке», — уточнил дипломат.

По его словам, АСЕАН активизировала диалог по использованию нацвалют. Бердыев напомнил, что с 2022 года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах.

Посол обратил внимание, что на евразийском пространстве все более востребованным становится российский рубль. Он отметил, что уже более 90% операций проводят в валютах государств-членов Союза.

21 августа Бердыев рассказал о созданных США барьерах в АТЭС. Кроме того, он пояснил, как США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС.

Ранее США заявили о намерении работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС.

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