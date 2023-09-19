В Барнауле отремонтировали 20 сельских дорог и дорог частного сектора - ГОРНЯК22

В Барнауле завершен ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Работы проводились по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы», из бюджета города на эти цели было выделено более 48 млн рублей.

Подрядная организация ООО «Мостик» приступил к ремонту дорог в начале июля. Рабочие не только заменяли дорожное полотно, но и укладывали асфальт там, где раньше его не было.

Больше всего дорог – 7 участков – отремонтировано в Октябрьском районе Барнаула, это улицы квартал 953А, Верхгляденская, Депутатская, Ким, Приобская, переулок Горный и внутриквартальный проезд от улицы Школьной до улицы Водопроводной.

Пять дорог отремонтировано в Центральном районе: по улицам Придорожной, Краевой, Приречной, Полевой в селе Лебяжье и Промышленной в поселке Центральном. Еще четыре дороги сделано в Железнодорожном районе, это улица Путейская, Огородная, Рощинская и переулок Гетмановский.

Кроме того, были отремонтированы по две дороги Ленинского и Индустриального района, работы проведены по улице Озерной, Рябиновой в селе Гоньба, Петербургской в селе Власиха, а также по проезду Станкостроительный 2-ому.

Список дорог, которые отремонтировали по программе, формировался по заявкам горожан. Чтобы дорогу отремонтировали по указанной программе, жителям необходимо обращаться в администрацию своего района. Далее перечень объектов, сформированный администрациями районов, направляется в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула для определения видов и объемов работ, подготовки конкурсной документации и определения подрядной организации, а также дальнейшего контроля за качеством выполняемых работ на объектах.