Сейчас уроженка Алтайского края является депутатом Государственной Думы РФ.

Мария Бутина, как известно, работала в США. Её обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму на полтора года. Её книга о том, как ей удалось не сойти с ума в одиночной камере, и какую правду скрывают от остального мира американские спецслужбы. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» – действующие сотрудники ФСИН. 26 октября её увидят и жители Барнаула.

Марина Малионова

новости горняк



Взято отсюда