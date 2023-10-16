17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Ансамбль песни и танца «Алтай» выступил в Великом Новгороде
Политика
В Барнауле покажут спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной
Образование
Успешный кейс взаимодействия АлтГУ и ИТ-компаний в рамках реализации проекта «Цифровые кафедры» представлен на XVI Алтайском ИТ-форуме
Здоровье
Врач-эксперт объяснила, почему появляются черные точки перед глазами
Здоровье
В Барнауле пассажиру автобуса вызвали реанимобиль
Здоровье
Судебные приставы избавили односельчан от опасного соседа

Коллекция категорий

Бизнес189 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай1943 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование229 Новости
Общество457 Новости
Объявления80 Новости
Политика403 Новости
Спорт261 Новости
Платим за интересные новости!

В Барнауле покажут спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сейчас уроженка Алтайского края является депутатом Государственной Думы РФ.

Мария Бутина, как известно, работала в США. Её обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму на полтора года. Её книга о том, как ей удалось не сойти с ума в одиночной камере, и какую правду скрывают от остального мира американские спецслужбы. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» – действующие сотрудники ФСИН. 26 октября её увидят и жители Барнаула.

Марина Малионова

новости горняк

Взято отсюда

Добавить комментарий

Похожие новости