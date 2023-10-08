В Барнауле рядом с историческим зданием, в котором располагается здание историко-демонстрационного зала УФСБ России по Алтайскому краю, на пересечении Интернациональной и Социалистического состоялось торжественное открытие памятника, посвященного сотрудникам органов государственной безопасности Алтайского края.

Участие в церемонии приняли начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Роман Плотников, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, руководители силовых структура региона, ветераны и действующие сотрудники УФСБ и ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, кадеты лицея № 52 г. Барнаула.

История органов безопасности неразрывно связана с историей страны. В самые ключевые периоды самоотверженность представителей структуры играла большую роль в обеспечении интересов России, спокойствия и безопасности граждан.

Датой основания отечественных органов безопасности является 20 декабря 1917 года – неспокойный период, когда страну изнутри разрывали волнения, назревала гражданская война. Всероссийская чрезвычайная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским противостояла контрреволюции и саботажу, помимо борьбы с преступностью, решала острые социальные вопросы, в зоне особого внимания находилась проблема беспризорности.

После установления советской власти органы безопасности боролись с бандитизмом. Только на алтайской земле в начале 20-х годов прошлого века действовали 11 жесточайших банд общей численностью до 3 тысяч человек.

В период Великой Отечественной войны органы безопасности проявили героизм и истинную отвагу в борьбе с фашизмом, когда с помощью тонких оперативных игр и тщательных разработок добывалась важнейшая информация, деморализовывался противник.

Сотрудники спецслужбы исполняли свой интернациональный долг в военном конфликте в Афганистане, боролись с бандформированиями в период чеченских кампаний.

И сегодня в зоне проведения Специальной военной операции на Украине представители органов безопасности с риском для жизни защищают безопасность своей страны.

«Открытие памятника – это символ верности специальных служб традициям, беззаветного служения Отечеству, неразрывной связи разных поколений сотрудников. Это дань памяти и уважения всем тем, кто вносил и вносит существенный вклад в дело обеспечения безопасности нашей страны, защиты государственных границ, экономической безопасности. Всем, кто с честью исполняет свой воинский долг, порой ценой собственной жизни. На памятнике размещен девиз ФСБ России «Отечество. Верность. Честь». Для каждого офицера эти слова связаны с понятием воинского долга, верности присяге, своему народу и государству», – отметил начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Роман Плотников.

Роман Павлович поблагодарил ветеранов и действующий состав Управления за службу, Губернатора Виктора Томенко, главу города Вячеслава Франка, почетного архитектора России Александра Деринга и представителя группы компаний «Сибирия» Сергея Мудрика за помощь в реализации проекта по увековечиванию памяти сотрудников органов госбезопасности.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Хочу выразить самые искренние слова благодарности ветеранам, действующим сотрудникам нынешних поколений за то, что в течение этого длительного периода богатой и сложной истории, вы делаете все для сохранения памяти о тех, кто был впереди, делал предыдущие шаги. Действительно, быть на страже государства, защищать страну, людей – это призвание и судьба наших сотрудников органов госбезопасности», — подчеркнул глава региона.

Событие является продолжением планомерной работы, проводимой УФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с руководством региона и краевой столицы, по увековечиванию исторической памяти. Так в сентябре текущего года в подшефном Управлению лицее № 52 г. Барнаула состоялось торжественное открытие бюста первого председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликса Дзержинского и обновленного музея органов безопасности.

SM News

Взято отсюда