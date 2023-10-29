В Госдуме рассказали о первых признаках инсульта

Депутат Куринный заявил, что нарушения слуха и вкуса могут быть признаками инсульта

Симптомами начавшегося инсульта могут быть нарушения сознания, двигательной функции, чувствительности и появление асимметрии лица. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург и кандидат медицинских наук Алексей Куринный. По его словам, признаками инсульта могут быть также нарушения зрения, слуха и даже вкуса.

«Большая группа самых разнообразных симптомов, потому что речь идет о поражении головного мозга, выполняющего важнейшую функцию в нашем организме. Это могут быть нарушения сознания, начиная от спутанности и заканчивая полной его потерей, включая глубокую кому. Это может быть нарушение двигательной функции, нарушение чувствительности, появление онемения, асимметрия лица, нарушение речи, периодически происходит и нарушение понимания речи. Бывают и более экзотические симптомы инсульта в виде нарушения слуха, нарушения зрения или даже нарушения вкуса. Все это, безусловно, основание для того, чтобы насторожиться и вызвать медицинского работника», — сказал он.

По словам депутата, человеку, у которого начался инсульт, помочь до приезда медиков практически невозможно.

«До приезда медиков какой-либо помощи оказать невозможно. Речь идет только восстановлении проходимости дыхательных путей, если состояние сопровождается рвотой, например, или другими симптомами, затрудняющими дыхание. Нужно дожидаться приезда медицинских работников, потому что сегодняшнее развитие медицины позволяет оказать довольно эффективную помощь иногда и купировать симптомы, если пациент будет вовремя доставлен в специализированное медицинское учреждение», — пояснил он.

27 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. День был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году для повышения осведомленности о заболевании.

Ранее врач перечислил правила, которые помогут избежать инсульта.

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