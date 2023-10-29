В Японии ответили на слова о желании G7 создать новый экономический порядок

Вид на Токио, Япония . Архивное фото

Страны “большой семерки” не пытаются выстроить новый международный экономический порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны, но хотят расширять сотрудничество с партнерами, заявил в ходе вступительной речи на открытии мероприятия министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.«”В ходе этой встречи я хотел бы продемонстрировать, как страны G7 могут работать вместе. На каждой нашей встрече я подчеркиваю, что мы не намерены выстраивать новый порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны с целью обеспечения экономической безопасности, но стремимся к взаимодействию с надежными партнерами. Эта форма мышления не изменилась”, – отметил он.

Нисимура подчеркнул, что сотрудничество в торговой сфере важно не только в рамках “семерки”, но и вне нее, поэтому в этот раз впервые на информационную сессию были приглашены представители не входящих в G7 стран и международных организаций.«”В течение этих двух дней я хотел бы обсудить широкий круг вопросов, включая цепочки поставок”, – добавил он.

Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическая безопасности и другие вопросы.

Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.

В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях “Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)” и “Условия честной конкуренции” будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр торговли же будет председательствовать на сессиях “Открытая и свободная торговля – на пути к 13-ой министерской конференции ВТО” и “Экономическое сдерживание – усиление цепочек поставок”.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник