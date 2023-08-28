В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«”Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно”, — уточнил представитель Кремля.

Информацию, что визит Эрдогана в Россию состоится в начале сентября, РИА Новости подтвердил дипломатический источник в Анкаре.

Он уточнил, что переговоры “с большой вероятностью” пройдут до саммита “Большой двадцатки”, который состоится в Индии 9-10 сентября.

По данным источников газеты Yeni Şafak в канцелярии турецкого президента, возможный визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по зерновой сделке. Анкара считает “нездоровыми” альтернативные маршруты без взаимодействия с Россией, уточнило издание. Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.

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