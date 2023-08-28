ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Мир
Фон дер Ляйен придумали новое прозвище после заявления об Украине
Мир
Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке
Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом
Политика
Балицкий рассказал о планах по созданию нового федерального округа
Политика
Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России
Общество
Балицкий рассказал о планах по созданию нового федерального округа

Коллекция категорий

Бизнес101 News
Здоровье96 News
Новости Алтай598 News
Новости Горняк125 News
Образование106 News
Общество203 News
Объявления70 News
Политика157 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Эрдоганом

ГОРНЯК2201 mins

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.«”Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Но обычно мы с нашими странами-партнерами синхронизируем объявления о таких визитах, и мы уже в ближайшее время вам сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, готовится весьма плотно”, — уточнил представитель Кремля.

Информацию, что визит Эрдогана в Россию состоится в начале сентября, РИА Новости подтвердил дипломатический источник в Анкаре.

Он уточнил, что переговоры “с большой вероятностью” пройдут до саммита “Большой двадцатки”, который состоится в Индии 9-10 сентября.

По данным источников газеты Yeni Şafak в канцелярии турецкого президента, возможный визит Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения по зерновой сделке. Анкара считает “нездоровыми” альтернативные маршруты без взаимодействия с Россией, уточнило издание. Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News