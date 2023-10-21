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В Кремле ответили, планируется ли пресс-конференция Путина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Архивное фото

Планы по проведению большой пресс-конференции президента России Владимира Путина есть, Кремль будет информировать по срокам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения”, – сказал Песков журналистам на вопрос о том, планируется ли провести большую пресс-конференцию президента РФ.

новости Локтевский
Взято отсюда
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