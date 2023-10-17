В Кремле озвучили состав делегации Путина на переговорах с Си Цзиньпином

Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото

Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил состав российской делегации на переговорах в Китае Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

“На 11.30 (местного времени 18 октября – ред.) запланированы российско-китайские переговоры в расширенном составе. У нас действительно большая делегация”, – сказал Ушаков.

По его словам, в российскую делегацию войдут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр экономики Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. От администрации, добавил Ушаков, будут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Максим Орешкин.

В российскую делегацию также войдут генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава “Газпрома” Алексей Миллер, глава “Новатэка” Леонид Михельсон, глава “Роснефти” Игорь Сечин, предприниматель Геннадий Тимченко, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, отметил помощник президента.

“Переговоры с председателем в узком составе – в них участвуют Лавров, Ушаков и посол (России в КНР Игорь) Моргулов”, – добавил Ушаков.

горняк

Взято отсюда

Источник