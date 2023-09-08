В Крыму похвалили Маска за отказ активировать Starlink в районе полуострова

В Крыму поставили в пример Маска за ограничение работы Starlink у полуострова

Действия американского бизнесмена Илона Маска, который отказался активировать Starlink для атаки на Черноморский флот в Крыму, является примером здравомыслия. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Если допустить, что Маск действительно сделал то, о чем говорит, то это пример здравомыслия», — сказал он.

По словам Бобкова, на фоне остальных политиков в США, демонстрирующих безумие по отношению к России, Маск выглядит адекватным и трезвомыслящим человеком, который понимает важность сохранения мира.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска сообщал, что миллиардер сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова. Уточнялось, что предприниматель опасался возможной реакции Москвы на «мини Перл-Харбор», считая, что российские войска могут нанести ядерный удар в ответ на нападение украинской армии.

В июле командир Вооруженных сил Украины с позывным «Мадьяр» заявлял, что у российской армии появилась технология, позволяющая глушить системы спутниковой связи Starlink.

В Крыму назвали ограничение работы Starlink у полуострова примером здравомыслия

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы стран НАТО на вытеснение РФ с Крымского полуострова.

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