ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В ЛДПР заявили о важности мер поддержки для имеющих более одного ребёнка семей

редактор01 mins

RT, 13.07.2023 Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение одного из депутатов нижней палаты наделить семьи с двумя детьми статусом многодетных. По словам депутата, необходимо стимулировать рождаемость, в том числе поддерживать многодетные семьи. «Но простой игрой цифр, снизив с трёх до двух, и тогда количество многодетных увеличится, — это не решение вопроса», — рассказал Нилов. Он отметил, что такие мысли «звучали и звучат» для отдельных регионов, например тех, которые находятся на севере страны. «Там действительно свои природно-климатические условия, может быть для этой категории регионов можно было бы эту идею реализовать, а в целом надо стремиться к тому, чтобы всё-таки многодетные семьи были — три и более (детей. — RT), надо всячески популяризировать многодетные семьи, пропагандировать, демонстрировать, и может быть тогда это побудит кого-то создать многодетную семью», — считает собеседник RT. Он подчеркнул важность предлагать дополнительные меры поддержки семей, имеющих более одного ребёнка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News