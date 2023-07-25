В ЛДПР заявили о важности мер поддержки для имеющих более одного ребёнка семей

RT, 13.07.2023 Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение одного из депутатов нижней палаты наделить семьи с двумя детьми статусом многодетных. По словам депутата, необходимо стимулировать рождаемость, в том числе поддерживать многодетные семьи. «Но простой игрой цифр, снизив с трёх до двух, и тогда количество многодетных увеличится, — это не решение вопроса», — рассказал Нилов. Он отметил, что такие мысли «звучали и звучат» для отдельных регионов, например тех, которые находятся на севере страны. «Там действительно свои природно-климатические условия, может быть для этой категории регионов можно было бы эту идею реализовать, а в целом надо стремиться к тому, чтобы всё-таки многодетные семьи были — три и более (детей. — RT), надо всячески популяризировать многодетные семьи, пропагандировать, демонстрировать, и может быть тогда это побудит кого-то создать многодетную семью», — считает собеседник RT. Он подчеркнул важность предлагать дополнительные меры поддержки семей, имеющих более одного ребёнка.

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