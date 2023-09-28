В Новоалтайске хотят снести хоккейную коробку

Местные жители создали петицию против сноса и просят осветить данную тему: «В Новоалтайске было принято решение снести хоккейную коробку «СТАРТ», а вместо нее построить дом. Администрация города решила лишить детей спорта. Нашим детям больше негде будет играть. Также хоккейная команда «СТАРТ» будет лишена места для тренировочного процесса и проведения домашних игр. Хотя в свое время, именно, силами команды и болельщиков была обновлена коробка.

Было много обращений в администрацию города за помощью, но вместо помощи получили полный снос коробки и уничтожение хоккея на корню. На домашних играх всегда много болельщиков команды. Команды играют на высшем уровне любительского спорта и занимают призовые места, а также игроки команды «Старт» участвую в Ночной хоккейной лиге, организованной В.В. Путиным, защищают честь города Новоалтайска на многих олимпиадах. Но, видимо, спорт нашей Администрации в городе не нужен! Мы требуем оставить хоккейную коробку на прежнем месте и не лишать людей хоккея!», — написала участница нашего сообщества Анастасия.

Взято отсюда