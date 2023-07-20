В Новосибирске нашли пенсионера, спасшего из котлована девятилетнего школьника

Лишь спустя неделю удалось узнать имя героя

Фото: unsplash.com

В Новосибирске 67-летний пенсионер спас девятилетнего мальчика, который вместе с 10-летним братом пошел купаться на котлован, пишет “КП-Новосибирск”.

Мужчина вытащил ребенка из воды, откачал, передал скорой и ушел. В суматохе никто не спросил его имя. Врачи сказали, что если бы мальчик еще хотя бы минуту находился в воде, то все могло бы закончиться печально.

Лишь спустя неделю удалось узнать имя героя – это 67-летний Владимир, который в тот момент отдыхал на берегу с 11-летним внуком.

“Ребенок то уходил под воду, то выныривал. Когда не вынырнул, я бросился в воду. Нырнул в первый раз, но мимо. Второй раз – нашел ребенка, потащил его на поверхность, выплыл на берег. Мальчик не дышал”, – рассказал пенсионер.

Очевидцы вызвали скорую, а Владимир стал реанимировать школьника. Два раза надавил ему на диафрагму, сделал искусственное дыхание – мальчик задышал.

Приехавшие медики сказали, что с ребенком все будет хорошо. После этого Владимир поехал домой.

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