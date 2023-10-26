В Общественной палате Алтайского края приступили к подготовке дискуссии о роли СМИ в современном обществе

24 октября состоялось заседание Совета Общественной палаты Алтайского края. В повестку вошло семь вопросов. Одной из главных тем стала подготовка к итоговому в 2023 году заседанию.

Общественники решили посвятить его теме средств массовой информации и коммуникации. Оживленная дискуссия, в которой приняли участие все члены Совета, затронула вопросы ответственности представителей медиасреды перед обществом, формирование конструктивной повестки дня, гражданской идентичности и другие аспекты.

Общественники высказались о необходимости подключения к дискуссии широкого круга представителей СМИ и медиасферы, Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, Центра управления регионом. В ближайшее время будет выбран формат, определены дата и место проведения заседания. С актуальной информацией о деятельности Общественной палаты Российской Федерации присутствующих познакомила представитель Алтайского края в Общественной палате Российской Федерации Ирина Яковенко.

Совет общественной палаты также рассмотрел идею проведению круглого стола с участием общественности, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, науки и культуры, посвященного формированию предложений в программу подготовки празднования 300-летия города Барнаула. Ответственным за подготовку мероприятия утвержден заместитель председателя ОП АК Василий Куц.

В ближайшие месяцы Общественная палата планирует провести еще ряд мероприятий:

Комиссии по вопросам общественного контроля поручено провести мониторинг действующего законодательства на предмет ограничения распространения жидких и жевательных форм никотиносодержащей продукции. На основе его результатов будет принято решение о проведении публичного мероприятия, посвященного этой проблеме, с привлечением общественников и экспертов.

Совет утвердил создание рабочей группы по вопросу увековечивания памяти о земляках – героях Первой мировой войны. В нее вошли члены ОП АК, краеведы, историки, представители СМИ и Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества».

В завершении заседания принято решение о включении в Экспертный совет ОП АК Валерия Зиястинова, редактора информационного портала « НовостиАлтая.рф », корреспондента федерального ИА «SM News» и Юрия Абдуллаева, председателя Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, председатель Краевого совета отцов при Правительстве Алтайского края.

Председатель Общественной палаты Юрий Шамков вручил удостоверения консультантов-экспертов Светлане Яворской, Вячеславу Шипунову, Максиму Милосердову и Сергею Болдыреву. Отметим, Экспертный совет ОП АК сейчас сформирован примерно на треть. Его возглавил Борис Лысенко.

город Горняк



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