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В Общественной палате началась подготовка к проведению круглого стола, посвященного обращению с ТБО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Общественной палате началась подготовка к проведению круглого стола, посвященного обращению с твердыми бытовыми отходами.

В Общественной палате Алтайского края состоялось заседание Комиссии ОП АК по экономике и предпринимательству. Главной темой обсуждения стал вопрос проведения круглого стола, посвященного системе обращения с отходами на территории Алтайского края, достижение регионом показателей, зафиксированных в национальном проекте «Экология» и других нормативных документах. Заседание прошло под председательством Игоря Волдачинского.

Игорь Волдачинский, председатель Комиссии ОП АК по экономике и предпринимательству: «Экономика замкнутого цикла» является сегодня в России приоритетным направлением государственной политики. Во исполнение поручений Президента, перед регионами стоит задача организация раздельного сбора, сортировки и утилизации отходов, обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку отходов и снизить объёмы захоронения на полигонах. В рамках сегодняшнего заседания нам предстоит подготовить вопросы и предложения к круглому столу с участием ведущих экспертов отрасли».

В заседании Комиссии приняли участие: Игорь Волдачинский, Василий Куц, Алексей Свечников, Виктор Мещеряков, Любовь Бельдеева, Сергей Болдырев, Оксана Падалица.

Эксперты отметили, что, сегодня все больше жителей края начинают ответственно подходить к защите окружающей среды, практикуют раздельный сбор мусора и сдают его на переработку. Вместе с тем в регионе существует ряд вопросов, требующих разрешения: обустройство площадок временного хранения, создание эко-парков, ликвидация несанкционированных свалок, отсутствие земельных участков для создания полигонов ТКО, вовлечение вторичных ресурсов в повторное использование, пробелы в нормативно-правовой базе. Внимания требует тема экологического просвещения жителей края и другие.

В ближайшее время члены Комиссии по экономике и предпринимательству сформируют повестку круглого стола, посвященного системе обращения с отходами на территории Алтайского края и составят список экспертов, которые примут участие в круглом столе. Мероприятие состоится в октябре на площадке Общественной палаты Алтайского края.

Взято отсюда

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