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В память о жертвах «черного октября»

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В память о жертвах «черного октября»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Депутат Государственной Думы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской гордумы, активисты КПРФ и сторонники партии возложили цветы в память о защитниках Дома Советов в октябре 1993 года.

По всей стране в эти дни проходят памятные акции, посвященные защитникам Дома Советов в трагические дни октября 1993 года. 30 лет назад в России фактически произошел государственный переворот. Президент Ельцин подписал указ № 1400 о роспуске Верховного Совета РСФСР, признанный Конституционным судом незаконным. Противоборство законодательной и исполнительной власти в стране вылилось в вооруженные столкновения, кульминацией которых стал расстрел из танков законно избранного парламента. В память о жертвах «черного октября» коммунисты Барнаула возложили цветы к Вечному огню у памятника «От борющихся павшим борцам за социализм». Барнаульский городской комитет КПРФ ежегодно в начале октября проводит траурные мероприятия, посвященные погибшим в 1993 году защитникам Верховного Совета. Традиционным местом их проведения стал мемориал на проспекте Ленина, построенный на братских могилах защитников Советской власти, похороненных в Барнауле.

Взято отсюда

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