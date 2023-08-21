В Пентагоне рассказали о прошлогоднем разговоре Маска и Путина

New Yorker: Маск сообщил о своем разговоре с Путиным осенью 2022 года

Владелец компаний Tesla, SpaceX и социальной сети X (бывшая Twitter) мультимиллиардер из США Илон Маск осенью прошлого года провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников американского министерства обороны, сообщает журнал New Yorker.

В материале издания говорится, что Пентагон был крайне заинтересован в предоставлении SpaceX с помощью системы Starlink доступа в интернет украинским военным. Сам же Маск испытывал серьезные опасения из-за того, что его технологии применяются в военных целях. И в одном из разговоров с чиновниками из министерства обороны США Маск сообщил, что в октябре 2022 года он имел беседу с Путиным. По словам предпринимателя, он и российский президент обсудили ситуацию на Украине.

Как утверждает другой источник издания, Маск заявил, что разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter собственный вариант мирного плана по Украине, добавив, что его консультации с Москвой носили регулярный характер.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что если боевые действия на Украине будут продолжаться, то Киев потеряет контроль над значительной частью территории страны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Источник