Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК
После выборов согласно законодательству кабинет краевых министров и вице-губернаторов отправился в отставку. Теперь глава региона проводит новые назначения
В правительстве Алтайского края и органах власти региона произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, губернатор края Виктор Томенко оставил Наталью Оськину на должности министра соцзащиты региона.
Также глава региона назначил заместителей министра социальной защиты: Юлию Ковалеву, Оксану Кудинову, Наталью Нализко, Александра Репина.
Кроме того, с 7 октября в администрации губернатора и правительстве края назначили ряд руководителей на высшие должности государственной гражданской службы:
Игорь Гниденко продолжит работать заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, руководителем секретариата губернатора Алтайского края, администрации губернатора и правительства Алтайского края.
Владимир Поморцев назначен заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению.
Олег Бубнов назначен начальником правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края.
Николай Губерт назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.
Сергей Долгуй назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров.
Юрий Захаров назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу.
Игорь Федоров назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
Также губернатор края подписал распоряжения о назначениях на главные должности государственной гражданской службы Алтайского края (с 7 октября):
Анна Воронкова назначена заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, начальником отдела международного сотрудничества.
Светлана Голубева назначена заместителем начальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальником отдела правового мониторинга и аналитической работы.
Евгений Железнов назначен заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров, начальником отдела правового и методического обеспечения государственной службы.
Заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления назначен Андрей Некрасов.
Олеся Шаталова назначена заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению, начальником организационно-технологического отдела.
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