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В правительстве Алтайского края произошли кадровые назначения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

После выборов согласно законодательству кабинет краевых министров и вице-губернаторов отправился в отставку. Теперь глава региона проводит новые назначения

В правительстве Алтайского края и органах власти региона произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, губернатор края Виктор Томенко оставил Наталью Оськину на должности министра соцзащиты региона.

Также глава региона назначил заместителей министра социальной защиты: Юлию Ковалеву, Оксану Кудинову, Наталью Нализко, Александра Репина.

Кроме того, с 7 октября в администрации губернатора и правительстве края назначили ряд руководителей на высшие должности государственной гражданской службы:

  • Игорь Гниденко продолжит работать заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, руководителем секретариата губернатора Алтайского края, администрации губернатора и правительства Алтайского края.
  • Владимир Поморцев назначен заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению.
  • Олег Бубнов назначен начальником правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края.
  • Николай Губерт назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.
  • Сергей Долгуй назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров.
  • Юрий Захаров назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу.
  • Игорь Федоров назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

    • Также губернатор края подписал распоряжения о назначениях на главные должности государственной гражданской службы Алтайского края (с 7 октября):

  • Анна Воронкова назначена заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, начальником отдела международного сотрудничества.
  • Светлана Голубева назначена заместителем начальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальником отдела правового мониторинга и аналитической работы.
  • Евгений Железнов назначен заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров, начальником отдела правового и методического обеспечения государственной службы.
  • Заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления назначен Андрей Некрасов.
  • Олеся Шаталова назначена заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению, начальником организационно-технологического отдела.

    • Взято отсюда

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