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После выборов согласно законодательству кабинет краевых министров и вице-губернаторов отправился в отставку. Теперь глава региона проводит новые назначения

В правительстве Алтайского края и органах власти региона произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, губернатор края Виктор Томенко оставил Наталью Оськину на должности министра соцзащиты региона.

Также глава региона назначил заместителей министра социальной защиты: Юлию Ковалеву, Оксану Кудинову, Наталью Нализко, Александра Репина.

Кроме того, с 7 октября в администрации губернатора и правительстве края назначили ряд руководителей на высшие должности государственной гражданской службы:

Игорь Гниденко продолжит работать заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, руководителем секретариата губернатора Алтайского края, администрации губернатора и правительства Алтайского края.

Владимир Поморцев назначен заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению.

Олег Бубнов назначен начальником правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края.

Николай Губерт назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

Сергей Долгуй назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров.

Юрий Захаров назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу.

Игорь Федоров назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Также губернатор края подписал распоряжения о назначениях на главные должности государственной гражданской службы Алтайского края (с 7 октября):

Анна Воронкова назначена заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, начальником отдела международного сотрудничества.

Светлана Голубева назначена заместителем начальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края, начальником отдела правового мониторинга и аналитической работы.

Евгений Железнов назначен заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров, начальником отдела правового и методического обеспечения государственной службы.

Заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления назначен Андрей Некрасов.

Олеся Шаталова назначена заместителем начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению, начальником организационно-технологического отдела.

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