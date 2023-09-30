30.09.2023

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В правительстве Алтайского края произошли первые назначения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

После победы на выборах, глава региона Виктор Томенко формирует региональный кабинет министров.

Заместителем председателя, руководителем администрации губернатора и Правительства продолжит работать Виталий Снесарь. В должности заместителя губернатора края он с 2013 года. Свои посты заместителей сохраняют Денис Губин, отвечающий за внутреннюю политику. И Игорь Степаненко, курирующий вопросы образования, здравоохранения и социальной защиты. Иван Кибардин и ранее курировал ряд инспекций, управлений края по имущественным отношениям и по туризму. Ещё одним заместителем председателя Правительства назначен Александр Лукьянов, он отвечал за аграрный блок, работу пищевой и перерабатывающей промышленности, а также лесной комплекс. В администрации и Правительстве края работает почти 13 лет. Формирование кабинета продолжается.

Галина Сиуха

Взято отсюда

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