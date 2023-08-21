ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Горняк22: Почему радуется Зеленский. Стало известно, как Запад обдурил Украину
Новости Алтай
Горняк22: Киеву придётся решать конфликт с Россией за столом переговоров
Новости Алтай
Горняк22: Штурмовой отряд «Отважных» при поддержке танкистов и разведчиков взял опорный пункт врага
Новости Алтай
Горняк22: «Встретили достойно»: российские мобилизованные рассказали, как жгли американские Bradley
Новости Алтай
Горняк22: Хуже Ельцина, только горбачев: В России определились с главными злодеями
Новости Алтай
Горняк22: Лучше слушайте Путина. Эксперт дал НАТО полезный совет

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай515 News
Новости Горняк114 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В пресс-службе президента Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

редактор01 mins

ТАСС: конкретики относительно встречи Путина и Эрдогана в Турции нет

Конкретной информации о возможной встрече в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики», — заявили там.

Также в канцелярии отметили, что ничего не могут сообщить относительно встречи.

19 августа турецкая газета Sabah написала, что Эрдоган и Путин могут встретиться в России. Дату возможных переговоров издание не раскрыло.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. Он напомнил, что как лидер страны — члена НАТО Эрдоган — единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в Турции надеются на возобновление зерновой сделки Россией.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News