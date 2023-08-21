В пресс-службе президента Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

ТАСС: конкретики относительно встречи Путина и Эрдогана в Турции нет

Конкретной информации о возможной встрече в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики», — заявили там.

Также в канцелярии отметили, что ничего не могут сообщить относительно встречи.

19 августа турецкая газета Sabah написала, что Эрдоган и Путин могут встретиться в России. Дату возможных переговоров издание не раскрыло.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. Он напомнил, что как лидер страны — члена НАТО Эрдоган — единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в Турции надеются на возобновление зерновой сделки Россией.

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