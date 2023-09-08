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В Приморском крае на выборах губернатора открылись избирательные участки

ГОРНЯК2201 mins

Голосование на выборах. Архивное фото

Избирательные участки в пятницу утром открылись на выборах главы Приморского края, голосование пройдет в течение трех дней.

Участки в Приморье открылись в 8.00 местного времени (1.00 мск) пятницы. Избиратели могут проголосовать за одного из пяти кандидатов в губернаторы: действующего главу региона, кандидата от “Единой России” Олега Кожемяко, выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от “Коммунистов России”, Кирилла Рудюка от “Справедливой России” или Инну Кошелеву от ЛДПР. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней.

Кроме выборов главы региона в Приморье состоятся выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения.

По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей.

Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Взято отсюда
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