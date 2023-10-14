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В России хотят запретить цирки с животными

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Депутаты Госдумы РФ предложили запретить работу цирков с животными.

Соответствующий законопроект внесли вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, сообщает rg.ru .

Данную тему стали активно обсуждать после инцидента в московском цирке. Камеры видеонаблюдения записали, как известный дрессировщик Эдгард Запашный бьет тигра палкой, обливает водой и дает залп из огнетушителя.

В свое оправдание он сказал, что тигров пришлось бить палкой, чтобы разнять. Якобы те начали драться и могли убить друг друга. Иного мнения придерживается Следственный комитет, который уже начал проверку.

По словам Алексея Нечаева, если развлечение людей строят на насилии над животными – это варварство. Когда ролик разлетелся по интернету, зоозащитники начали штурмовать Госдуму письмами.

«Это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира», – считает депутат.

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новости Алтайский

Взято отсюда

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