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В Совфеде прокомментировали предложение Кадырова об отмене выборов президента

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: council.gov.ru

Предположительно, Совет Федерации объявит дату президентских выборов в России в декабре. Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру

Конституцию России никто менять не собирается, но любой человек вправе вносить предложения, так прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе президентских выборов глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Кадыров предложил отложить выборы на время проведения специальной военной операции и единогласно принять решение об участии только одного кандидата — действующего президента России Владимира Путина.

Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается. Мы как раз скоро отметим юбилей нашей Конституции. Наш президент очень большой специалист в области права, он очень тщательно следит за этим. Я бы тут поставил точку. Но Россия свободная страна, любой гражданин вправе вносить предложения“, – цитирует Климова РИА Новости .

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Совет Федерации, вероятно, объявит дату в декабре.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность победы Владимира Путина в выборах в случае его выдвижения.

новости Локтевский

Взято отсюда

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