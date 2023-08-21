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В США ищут альтернативу Дональду Трампу на праймериз

редактор01 mins

Axios: спонсоры Республиканской партии ищут альтернативу Трампу на праймериз

Ряд крупнейших спонсоров Республиканской партии США ищут альтернативу Дональду Трампу перед выборами президента страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди них.

Один из источников партии заявил, что американцы обеспокоены тем, что будет, если Трамп выиграет праймериз (предварительное голосование), — они хотят более жизнеспособную кандидатуру.

По данным Axios, тайные предложения участвовать в президентской гонке получили губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп. Политики ответили, что могут дать свое согласие.

Янгкина поддерживают миллиардеры Рональд Лаудер (состояние — $4,3 млрд), Томас Петерффи ($28,3 млрд), Кемпа — экс-советник Трампа Джон Болтон.

Республиканская партия назначила праймериз на 24 февраля 2024 года, они пройдут в Южной Каролине.

Накануне Трамп заявил, что не планирует участвовать в дебатах претендентов на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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