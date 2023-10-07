В США исключили возможность проведения наземной операции НАТО на Украине

Экс-разведчик США Риттер: НАТО не отправит свои войска на Украину

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что страны НАТО не отправят свои войска на Украину.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Он исключил возможность, что Североатлантический альянс начнет наземную операцию на территории Украины.

По его мнению, ни одна страна НАТО не готова на такой шаг.

«Солдаты НАТО просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне», — сказал Риттер.

До этого Риттер заявлял, что каждый украинец «должен молиться за победу России», поскольку только так Украина сможет по-настоящему выжить как суверенное государство.

Кроме того, Риттер осудил поставки немецких вооружений на Украину. По его мнению, правительство Германии должно испытывать чувство вины за оказание военной помощи украинской армии.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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