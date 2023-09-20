В театре драмы состоялась инаугурация губернатора Алтайского края - ГОРНЯК22

Вновь избранный на этот пост Виктор Томенко, поклялся верно служить народу и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

После этой клятвы, слов благодарности избирателям и получения удостоверения губернатора из рук председателя крайизбиркома, Виктор Томенко считается официально вступившим в должность главы региона. Алтайский край, пообещал Виктор Томенко, продолжит курс на устойчивый экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, преумножение человеческого капитала. Необходимый задел за пятилетку первого срока был создан. Как считает Лев Коршунов, экс-губернатор Алтайского края (1994-1996 г.), прошедшие пять лет можно сопоставить с девяностыми годами. Ковид, который практически разорвал привычные связи, события, связанные с Украиной, напряжённость по разным вопросам… И здесь было важно умение маневрировать, переходить от автоматического управления ручному и т.д. Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе также уверен, что итоги прошедших выборов наглядно свидетельствуют о том, что жители Алтайского края признают проделанную работу за эти пять непростых лет. Она положительно оценивается и за эти пять лет удалось сделать многое. Выступавшие на сцене, среди уже претворённого в жизнь, отмечали динамичное развитие сельских территорий, рост промышленного производства, глубокую модернизацию технологических цепочек. По словам губернатора, впереди – не менее амбициозные задачи. Это только в общих чертах о планах на грядущую пятилетку. Вектор развития и основные направления деятельности краевых властей определены вплоть до 2035 года. Они разработаны совместно с главами муниципалитетов и поддержаны президентом. Теперь, со вступлением губернатора в должность, в регионе полностью завершилась организация публичной власти. Наступило время большой работы на благо Алтайского края и его жителей.

Анастасия Соловьёва