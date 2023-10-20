Вячеслав Франк вместе с барнаульцами обсудил благоустройство городского пространства

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Секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России», глава города Вячеслав Франк , депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании Сергей Писарев и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич вместе с барнаульцами обсудили благоустройство территории бывшего парка имени Ленина.

За зеленую зону, расположенную в границах улиц Антона Петрова, Ленинградская и Энтузиастов, в этом году проголосовало наибольшее число барнаульцев – 11 тысяч. В следующем году ее благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На этапе обсуждения эскизного проекта пространства Вячеслав Франк принял решение о проведении выездного совещания такого формата. Согласно концепции, которую сформировали вместе с горожанами, парк должен стать территорией для спокойного отдыха на природе. В планах – создания нескольких зон, велобеговой дорожки, игровой, спортивной и культурно-просветительской площадок, амфитеатра в природном рельефе, центральной площади и многого другого.

Участники совещания рассмотрели перспективы развития парка, варианты его формирования и зонирования, а также обсудили, каким образом концептуально объединить территории существующего зоопарка и нового будущего парка.

«Исторически сложилось так, что бывший парк имени Ленина всегда отличал сформированный здесь зооуголок, который в будущем развился и стал Барнаульским зоопарком. Есть несколько мнений о том, как должен выглядеть будущий парк, поэтому наша основная задача разработать компромиссное решение, которое еще на этапе проекта позволит интегрировать существующий зоопарк и будущий парк», – отметил Вячеслав Франк.

Как напомнила Галина Буевич, в Барнауле сложилась хорошая традиция обсуждать благоустройство парков и зеленых зон совместно с жителями, что очень важно при создании комфортной среды именно для горожан.

«Сегодня каждый существующий парк имеет свое направление развития, и мы хотим найти его и для этой территории. Однако, разрабатывая проект благоустройства, нельзя разделять зону парка и зоопарка, так как Барнаульский зоопарк является важной и уникальной точкой притяжения жителей и гостей города. Очень важно, чтобы обе эти территории были связаны и дополняли друг друга», – сказала депутат.

Глава города поручил профильному комитету продолжить работу по формированию проекта благоустройства парка с учетом различных мнений.

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