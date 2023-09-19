Виктор Томенко примет участие в президиуме Госсовета по вопросам на рынке труда - ГОРНЯК22

Об этом губернатор Алтайского края сообщил в своем телеграм-канале.

«Вылетаю в Москву, а затем в Великий Новгород, где в течение двух дней — 20 и 21 сентября — вместе с коллегами из президиума Госсовета, губернаторами, членами правительства, представителями администрации президента, будем обсуждать положение дел на рынке труда и перспективы его дальнейшего развития. Само заседание президиума Госсовета состоится ближе к концу дня 21 сентября. Это хорошая возможность встретиться со многими федеральными руководителями, обсудить насущные вопросы. О ходе работы буду информировать. Желаю всем хороших рабочих дней».