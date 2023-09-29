Виктор Томенко принял участие во встрече Путина с избранными главами регионов

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Владимир Путин по видеосвязи пообщался с избранными главами регионов. В беседе принял также участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие во встрече президента Владимира Путина с 26 главами регионов, которые победили на выборах в сентябре. Об этом рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в ходе встречи глава государства обозначил ключевые задачи. В первую очередь, это повышение качества и уровня жизни людей.

“Наш край двигается вперед в четком соответствии со стратегией, обозначенной Владимиром Владимировичем. В вызовах сегодняшнего дня мы видим возможности для развития Алтая: для запуска новых производств, для создания большего количества рабочих мест с достойной зарплатой“, – отметил губернатор.

Виктор Томенко выразил благодарность главе государства за поддержку инициатив правительства Алтайского края.

“Все наши планы касаются поддержки жителей Алтайского края, защиты их интересов, создания условий для счастливой жизни каждого на нашей земле“, – добавил Томенко.

Кроме того, глава государства отметил, что “выборы прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе”. Об этом говорится на сайте Кремля.

“Повторю, результаты выборов глав регионов весьма убедительные. Часто об этом мы говорим, и это так и есть: такой уровень доверия означает в первую очередь ещё большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни“, – отметил глава государства.

Взято отсюда