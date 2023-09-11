Виктор Томенко уверено побеждает на выборах губернатора Алтайского края

10 сентября в 20:00 в Алтайском крае завершилось голосование на выборах губернатора. Напомним, что оно продолжалось в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Впервые в истории региона состоялось и ДЭГ – дистанционное электронное голосование.

По данным, опубликованным Центризбиркомом, после обработки 99,59% бюллетеней первое место занимает Виктор Томенко, набравший более 76% голосов. Данные пока не окончательные.

В настоящее время результаты такие:

– Виктор Томенко (“Единая Россия”) – 76,17% или 415 тысяч голосов;

– Евгения Боровикова (“Справедливая Россия – Патриоты – За правду”) – 9,46% или 51,5 тыс. голосов;

– Сергей Булаев (ЛДПР) – 7,96% или 43,3 тыс. голосов;

– Сергей Малинкович (“Коммунисты России”) – 4,16% или 22,6 тыс. голосов.

По данным на 18 часов 10 сентября явка избирателей составила 25,91%.

Результаты ДЭГ: всего от избирателей была подана 111 851 заявка на участие в дистанционном электронном голосовании, явка избирателей составила 89% (99 060).

Голоса распределились следующим образом:

– Виктор Томенко – 79,25% или 78 510 голосов;

– Сергей Булаев – 8,99% или 8 903 голоса;

– Евгения Боровикова – 8,88% или 8 799 голосов;

– Сергей Малинкович – 2,88% или 2 848 голосов.

Виктор Томенко становится главой региона на следующие пять лет.

Что касается Рубцовска, то горожане проголосовали следующим образом:

– Виктор Томенко – 78,53% или 11 762 голоса;

– Сергей Булаев – 7,39% или 1 107 голосов;

– Евгения Боровикова – 6,52% или 976 голосов;

– Сергей Малинкович – 4,29% или 642 голоса.

Виктор Томенко в своем телеграм-канале поблагодарил жителей Алтайского края за участие в выборах:

“Спасибо всем, кто нашел время и пришёл на избирательный участок или проголосовал дистанционно электронным способом. Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор. Уверен, что наш Алтайский край и дальше будет развиваться, будет становиться местом, где хочется жить, будет прославлять нашу страну! Вперед, Алтайский край!”