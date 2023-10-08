08.10.2023

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Владимир Путин 7 октября отмечает свой 71-й день рождения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: kremlin.ru

В этом году праздник, который президент на высшем государственном посту отмечает уже в 20-й раз, выпал на выходной день

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 71 год.

Несмотря на то, что праздник выпал на выходной день, президент проведет его на рабочем месте: российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, пишет ТАСС .

Само празднование у Путина проходит обычно в кругу близких. По мнению президента, именно так лучше начинать “персональный” год каждому человеку “вне зависимости от служебного положения”.

Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события – нескромно“, – говорил он.

Тем не менее обычно Путину с самого утра начинают поступать поздравительные телеграммы и звонки.

Взято отсюда

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