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Владимир Путин лично встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: www.kremlin.ru

Путин и Кадыров встретились в одном из кабинетов Кремля и обсудили экономическое и социальное положение в чеченском регионе

28 сентября в Москве президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, они с Кадыровым договаривались увидеться, чтобы поговорить об экономике и социальной сфере республики. Во время встречи глава государства отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие региона.

Кроме того, президент передал наилучшие пожелания чеченским военнослужащим, которые сейчас сражаются в зоне спецоперации.

Напомним, что ранее в Сети появились слухи о тяжелой болезни Рамзана Кадырова, а 17 сентября неизвестные и вовсе вбросили фейк о смерти главы Чечни. Такие сообщения начали распространяться на фоне длительного отпуска политика. В Кремле при этом отвечать на вопросы о состоянии здоровья Кадырова отказались.

Взято отсюда

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