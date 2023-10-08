5 октября Владимир Путин принял участие в пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Рассказываем об основных тезисах из речи Президента России.

Где закончится СВО?

Отвечая на этот вопрос Владимир Путин подчеркнул, что дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория.

Будущее Украины

По словам Президента, Украина сегодня не может существовать без ежемесячных миллиардных вливаний, стоит это прекратить, через неделю все ляжет.

НАТО хочет расширяться

Запад стремительно пытается расширить границы НАТО в сторону России, то же самое он делает сейчас рядом с Китаем.

«Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ», – сказал Президент.

Россия готова наладить отношения с Японией

На вопрос о том, возможно ли восстановить дружественные отношения между Японией и Россией, Владимир Путин ответил, что «окно захлопнули в Токио». Если японская сторона проявит инициативу в вопросе нормализации отношений, то Москва готова к сотрудничеству.

Ядерная доктрина не устарела

Президент напомнил, что в российской военной доктрине существуют две причины применения ядерного оружия: первая – ответ в случае запуска ракет по нашей территории. На сегодняшний день для агрессора не будет шансов на выживание в случае нашего ответа. А вторая – если под угрозу ставится существование государства, даже с применением обычных ракет.

«Не вижу необходимости менять это. Никакому человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России», – сказал Путин.

Доходы россиян растут

Затрагивая тему санкций, Путин сказал, что Россия преодолела все возникшие проблемы и начала новый этап развития.

Есть проблемы с дефицитом рабочей силы, но растут реально располагаемые доходы населения, больше чем на 12 процентов.

Западу нужен враг

Владимиру Путину очевидно, что стремление загнать мир в дихотомию «мы/они» – наследие западной политической культуры ХХ века. Западным элитам нужен враг, борьбой с которым можно объяснить экспансию и сохранить внутренний контроль в определенной системе.

«Враг есть – все должны сплотиться вокруг начальника», – заметил президент.

Россия не начинала войну на Украине

Некоторые страны считают, что Россия развязала войну на территории Украины, но это не так.

«Напротив, мы пытаемся закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве», – заявил президент.

Позиция России непоколебима

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия была, есть и будет основой мировой системы, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия.

В заключение он провозгласил: «Многополярный мир победил».

Губернатор Виктор Томенко принял участие в совещании по восстановлению новых регионов

Взято отсюда