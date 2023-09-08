Властью забытое село. Евгения Боровикова разбирается с ворохом проблем Красногорского района

“Мы верим в вашу ответственность и готовность помочь нам, жителям села“, – с радостью встретили местные жители села Усть-Иша Красногорского района депутата АКЗС Евгению Боровикову. Они пригласили народную избранницу на встречу, чтобы показать, в каких условиях им приходится выживать. Хотя жизнью это можно назвать с трудом – разбитые дороги, почти пустующий ФАП, отсутствие газа и многое другое. Сельчане пробовали обращаться в различные инстанции, но проблемы никак не решались. По их словам, Евгения Боровикова их последняя надежда в борьбе за справедливые условия жизни в селе.

Проблем в селе целый ворох. Так, местные жители, пожаловались на состояние дорог, как сельских, так и местного значения. Ужасающее состояние дорог ухудшается с каждым годом, рассказывают люди. А это в свою очередь приводит к опасным ситуациям. Например, по селу проходит муниципальная дорога, соединяющая несколько сёл от села Красногорского до Чуйского тракта. Чтобы до неё добраться, нужно подняться в крутую гору, причем подъём этот не имеет твёрдого дорожного покрытия. Сама дорога вся в ямах и ухабах, проехать тяжело даже легковым машинам, не говоря уже о грузовиках, скорой помощи и общественного транспорта. Разгоняться у водителей не получается, потому что это может привести к печальным последствиям, так как каменистое дорожное покрытие разлетается во все стороны. Зимой там заторы, большегрузы в этот период разворачивает или тянет вниз. А в сезон дождей дорогу размывает, и она становится совсем непригодной для езды, рассказали Евгении Боровиковой сельчане.

Не лучше дела обстоят и с медициной. По словам местных жителей, ФАП в селе есть, даже открыто детское отделение, а вот работать там некому. Соответствующего оборудования для лечения тоже нет, хотя было обещано людям. В штате ФАПа нет лаборанта, педиатра, терапевта, стоматолога. Все, кто принимают людей с их проблемами – фельдшер-пенсионер, который вскоре уйдёт на заслуженный отдых. “Почему же никто не отвечает за такое функционирование ФАПа?“, – задаются вопросом местные жители.

Также людей волнует вопрос газификации, а точнее её отсутствие. По словам инициативной группы, с 2009 года проблема не решается совсем. Не устраивает людей и качество воды. Они попросили Евгению Боровикову взять под контроль расходование средств на новый водопровод.

Ещё одна болевая точка села Усть-Иша – детская неблагоустроенная площадка. По словам заявителей, на её строительство выделялись средства, однако ни ограждения, ни резинового песка там нет. Вместо этого её засыпали песчаным отсевом, который вскоре зарос травой. После сильных дождей на площадку не зайти, везде грязь и лужи. Дети, приходя поиграть, падают и травмируются, а фигурки делают скорее из глины, чем из песка. Помимо очевидных опасностей, на площадке также гуляет скот, что также создаёт опасность для ребятишек.

Сельчане написали обращения на имя Евгении Боровиковой с просьбой помочь в решении насущных проблем. Депутат уже готовит запросы во все соответствующие инстанции.

“Уму непостижимо, в каких условиях людям приходится выживать. В век развития технологий, цифровизации, у людей элементарно нет качественной воды, медицинской помощи и дорог, по которым могут доехать экстренные службы. А чиновники вместо того, чтобы хоть каким-то образом решать проблемы, довольствуются отписками, – возмущается Евгения Боровикова. – Взяла все обращения под личный контроль. Вместе с жителями будем добиваться справедливости!“.