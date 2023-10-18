“Война на два фронта”. США предупредили о надвигающейся катастрофе

Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото

США могут столкнуться с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и Китаем, пишет в статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер.«

"(Бывший госсекретарь США. — Прим. ред.) Генри Киссинджер всегда подчеркивал, что Вашингтон постоянно должен стремиться быть с Москвой и Пекином в таких отношениях, которые были бы лучше, чем их отношения друг с другом. Но американские чиновники, начиная с администрации Джорджа Буша — младшего, проигнорировали этот совет, и Соединенные Штаты постепенно начали пытаться вести холодную войну сразу на два фронта", — отметил эксперт.

Карпентер указал на ошибочность такой стратегии, поскольку она в конечном итоге создаст катастрофическую ситуацию для американского народа. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, похоже, неспособна принять кардинальное решение, какую страну — Россию или Китай — считать главным противником Америки, рассуждает специалист.

По его мнению, Вашингтон изо всех сил старается вызвать неприязнь к себе у обеих великих держав. Подобный подход не только создает риск возникновения очень опасной ситуации стратегического перенапряжения США, но и сближает Москву и Пекин, напомнил Карпентер.

Эксперт предложил американским властям принять мудрое решение и отказаться от все более тяжелых и неблагодарных усилий по сохранению глобального превосходства США, а также попытаться улучшить отношения как с Россией, так и с Китаем.

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