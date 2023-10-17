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Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Ханой встретился с генсеком Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и передал ему слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.

“Состоялась встреча Вячеслава Володина с генеральным секретарем Коммунистической партии Республики Нгуен Фу Чонгом. Председатель Государственной Думы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина”, – отмечается в сообщении.

Ранее в ходе визита в Ханой также прошли встречи Володина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом, премьер-министром республики Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Выонг Динь Хюэ.

Делегация Государственной Думы во главе с Володиным находится во Вьетнаме с официальным визитом.

В рамках визита в Ханое прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.

новости Алтайский
Взято отсюда
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