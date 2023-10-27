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“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Монумент “Родина-мать” в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото

Банковская система Украины и гривна могут скоро рухнуть, если боевые действия не прекратятся, заявил бывший советник Леонида Кучмы, экономист Олег Соскин в своем блоге на YouTube.«

"Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. <…> По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать", — подчеркнул эксперт.

По его словам, на Украине необходимо отменить военное положение, прекратить боестолкновения и убрать президента Владимира Зеленского, иначе он уничтожит страну и ее жителей.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.

Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

новости Локтевский
Взято отсюда
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