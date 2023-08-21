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“Вы вредитель”. В Грузии обрушились на покидающего страну посла США

редактор01 mins

Старый мост и кафедральный собор Самеба в Тбилиси . Архивное фото

Депутат грузинского парламента от партии “Грузинская мечта” Ираклий Заркуа раскритиковал покидающего страну посла США Келли Дегнан, сообщил Sputnik Грузия. Политик назвал американского дипломата вредителем.«”Посол из вас не получился. Вы не поняли своей миссии”, — добавил Заркуа.

По его словам, американский дипломат своими действиями и заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе и внесла свою лепту в создание революционной волны в республике.

Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений Москвы и Тбилиси.

Взято отсюда
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