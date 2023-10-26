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Вяльбе заявила, что российский лыжный спорт находится на самовыживании

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Глава ФЛГР Вяльбе: лыжный спорт в России находится на самовыживании

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжный спорт в России находится на самовыживании, передает «Спорт-Экспресс» .

«Строить нам никто ничего не будет. В ближайшее время так точно. Пока мы на самовыживании. Все за счет регионов. Если в регионе есть люди, которые хотят развивать лыжные гонки, значит, там что-то делается», — сказала Вяльбе.

25 октября прошло заседание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Вяльбе обвинила норвежских лыжников во лжи.

новости Локтевский

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