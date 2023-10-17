“Выскочка”. Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, поскольку в этой стране его не считают серьезным политиком, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.«

"Зеленскому отказали, а значит, и (госсекретарь США Энтони. — Прим. ред.) Блинкен с этим согласился. <…> В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка", — заявил эксперт.

Бывший советник уточнил, что украинский президент — не переговорщик в нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщил портал Ynet, Израиль отверг идею Зеленского посетить страну, сославшись на несвоевременность такого визита.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа.

В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Горняк22

Взято отсюда

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