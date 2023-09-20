«Умную» спортивную площадку открыли в Рубцовске в День города - ГОРНЯК22

Источник фото: пресс-служба администрации Рубцовска Это второй такой объект в Алтайском крае, построенный в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и Народной программы «Единой России

Открытие «умной» спортплощадки на улице Оросительной состоялось 17 сентября при участии главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана , заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», председателя комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого Заксобрания Татьяны Ильюченко , местных единороссов, представителей подрядной организации, спортивной общественности. Участие в спортивном празднике принимали дети.

Построенный комплекс включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, оборудование для воркаута и силовые тренажеры, беговую дорожку протяженностью 200 метров, трибуны, ограждение и освещение. «Умной» площадку называют потому, что с помощью размещенных там QR-кодов можно получить видеоинструкцию по использованию спортивного оборудования. На строительство площадки из краевого бюджета выделили 20 млн рублей, оборудование почти на 24 млн рублей купили за счет федеральных средств. Объект передан в оперативное управление спортивному клубу «Торпедо» для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности.

«Сегодня мы присутствуем на важном, можно сказать, историческом событии в спортивной жизни Рубцовска – открытии новой спортивной площадки. Теперь важно сохранить то, что мы имеем. Город славится своими спортивными традициями, и я уверена, что на этой площадке вырастет еще не одно поколение ребят, которыми будут гордиться Рубцовск, Алтайский край и наша страна. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и будьте успешны!», – обратилась ко взрослым и детям Татьяна Ильюченко.

После открытия на спортивной площадке прошел Фестиваль ГТО и игровых видов спорта, посвященный 100-летию образования Минспорта РФ.

Напомним, первая в Алтайском крае «умная» площадка появилась в конце лета на территории барнаульской школы №128 . В ее открытии принял участие сенатор Российской Федерации, Член Высшего совета «Единой России», Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин . Третья «умная» спортплощадка откроется в Первомайском районе.